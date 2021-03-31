Hıfzıssıhha’dan koronavirüs kararları

Haber: C. Kutay Aykan

Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararlar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bir araya geldi.

Hıfzıssıhha Meclisi tarafından ilimizde uygulanacak koronavirüs tedbirlerine ilişkin kararlar tek tek açıklandı. Buna göre; Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesine, Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanmasına,

Belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığı'nın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesinde belirlenen ‘Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde’ yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle/il Umumi Hıfzıssıhha Kararlarıyla yapılan eklemeler dâhil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine karar verildi.

HAFTA SONU 10-20 ARASINDA ÇALIŞABİLECEKLER

Toplantıda yeme içme sektörüne ilişkin ise şu karar alındı: “Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinin; Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite sınırlaması ile mekânda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak, 07.00-19.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilecek.

Ancak bu işyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verilecek.

Yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecekler.”

NİKAH VE DÜĞÜNE GİDECEKLER MUAF TUTULACAK

Hıfzıssıhha Meclisince alınan diğer kararlar ise şu şekilde sıralandı: “Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere dair İçişleri Bakanlığı'nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi gereğince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 02.03.2021 tarih 12 nolu kararıyla belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine,

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere dair İçişleri Bakanlığı 'nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi gereğince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 02.03.2021 tarih 12 nolu kararıyla belirlenen usul ve esasların süregelen uygulanmasına aynen devam edilmesine, Ancak bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına,

HALI SAHALAR VE YÜZME HAVUZLARI AÇILDI

Sokağa çıkma tedbirlerine aykırı olmamak, girişlerde HES kodu kullanılması, seyirci/refakatçi/misafir alınmaması ve tüm tedbirlere uyulması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin 09.00-19.00 saatleri arasında çalışabilmelerine,

İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde % 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine,

SİNEMA SALONLARI 12 MAYIS’A KADAR KAPALI

Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

Daha önce faaliyetlerine 01.04.2021 tarihine kadar ara verilen sinema salonlarının faaliyetlerine; gerek sektörün talepleri, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine,

"Dinamik Denetim Sürecinin” kesintisiz şekilde uygulanmasının devam edilmesine, İl Salgın Risk Azaltma Planı (ŞARAP) doğrultusunda gerekli çalışmaların aksaklığa meydan verilmeden sürdürülmesine karar verildi.