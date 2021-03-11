Hıfzıssıhha’dan yeni normalleşme kararları

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 9 Mart Salı günü bir araya geldi. Hıfzıssıhha Meclisi tarafından otogarda bulunan restoran, kafe gibi işletmeler ve yolcu taşımacılığı yapan şirketler ile hibrit eğitime başlayan BAİBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine ilişkin kararlar alındı.

OTOBÜSLER NORMAL KAPASİTESİNE DÖNECEK

Toplantıda İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri gereğince; salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla; yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen BI, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulaması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edebilmesine karar verildi.

TERMİNALDE NORMALLEŞME BAŞLIYOR

Toplantıda ayrıca terminaldeki yeme-içme faaliyeti veren işletmelerle alakalı ise, ilimiz risk gruplandırmasında çok yüksek risk grubuna girmediği süre boyunca terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilmeleri kararı verildi.

UYGULAMALI DERSLER SAĞLIK KURUMLARINDA YAPILABİLECEK

Hıfzıssıhha Meclisi son olarak ise BAİBÜ Rektörlüğü Senato kararı gereğince özellikle mezun durumunda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında telafisi güç eksiklikler oluşabileceği düşünülerek, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden alınan görüş doğrultusunda; 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik programlarında 4.sınıf uygulamalı derslerin, hibrit eğitim modeliyle gruplara bölünerek seyreltilmiş olarak, Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlere azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla ilimizdeki ilgili sağlık kurumlarında yapabilmesine karar verdi.