Hıfzıssıhha’dan yüz yüze eğitim kararı

Haber: N. Halid Altundal

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında, üyelerin katılımıyla 10 Şubat Çarşamba günü toplandı. Valilik Abant Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklanan ve Milli Eğitim Bakanlığının ilgili yazısı gereğince yüz yüze eğitim verecek köy okulları konusu ele alındı.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Bakanlık yazısına istinaden yazılmış olan talebi ile ilimizde bulunan köy okullarında fiziki şartları uygun görülerek Bakanlığın yazısında belirtilen tüm sınıf kademelerinde haftanın beş günü yüz yüze eğitim şeklinde yapılması uygun görüldü.

Buna göre toplantıda, Merkez Dodurga Abdi Sın İlkokulu/Ortaokulu, Merkez Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Merkez Çobankaya Şehit Murat Paçal Ortaokulu/İlkokulu, Merkez Doğancı Ayşe-Yılmaz Becikoğlu Ortaokulu/İlkokulu, Merkez Çimento Çaydurt İlkokulu ve Merkez Alıçören Ortaokulu olmak üzere 6 adet köy okulunda eğitimin öğretim faaliyetlerinin yüz yüze gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Söz konusu 6 okulda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Covid-19 tedbirierine riayet edilerek, gerekli tüm tedbirlerin okul idareleri tarafından alınması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takip edilmesi, idareler ve öğretmenlerce titizlikle uygulanması ve takibinin yapılması koşuluyla Bakanlığın yazısında belirtilen sınıf kademelerinde haftanın beş günü yüz yüze eğitim şeklinde yapılabilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 13:55