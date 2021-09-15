Highway çalışanlarının yüzde 98’i aşılandı



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük otoyol dinlenme tesisi olan Highway Alışveriş Merkezi, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ankara ve İstanbul arasında en çok ziyaretçinin uğrak noktası olan HighwayAVM’de güvenli alışveriş ortamının sağlanması için bine yakın personelin yüzde 98’i aşılandı. Bolu İl Halk Sağlığı Merkezi tarafından alışveriş merkezi içerisinde kurulan aşı uygulama noktasında da hem personeline hem de ziyaretçilere aşı olma fırsatını sunan Highway AVM alışveriş merkezini daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek için yoğun çaba gösteriyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2021, 14:42