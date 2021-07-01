HıghWay'de yerinde aşı uygulaması başladı!



Haber: Aysun Beykoz

Alışveriş merkezi Danışma noktasında, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşı uygulama bölgesi oluşturulurken, randevulu veya randevusuz tüm vatandaşlar uygulama ile ilgili bilgilendirilerek aşıya davet ediliyor. Aşı olmak isteyen alışveriş merkezi müşterileri ve AVM çalışanları için aşı uygulama noktasında onay formu düzenlenerek sisteme girişleri yapılıyor ve aşı olacak kişi tercihi doğrultusunda SinoVac ya da BioNTech aşılarından herhangi birini olabiliyor. Sonrasında ise aşı uygulama noktası yakınında bir süre istirahat etmeleri isteniyor.

Yerinde Aşı Uygulaması, Pandemi koşullarına uygun olarak 5 Temmuz Pazartesi gününe kadar her gün gerçekleşecek olup, aşısını olmak isteyen tüm vatandaşlarımız randevulu veya randevusuz HighWayOutlet AVM Danışma noktasında kurulu aşı uygulama noktasına gelerek güvenli, hijyenik ve konforlu bir şekilde aşılarını olabilecektir.