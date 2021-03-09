Highway, kadın misafirlerini unutmadı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Otoyol üzerinde Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi olmak özelliğini elinde bulunduran Highway Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı. Alışveriş Merkezine gelen kadın misafirlerini kapıda karşılayan AVM çalışanları, "Her adımda dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diyerek kadınlara çiçekler vererek günlerini kutladı. AVM’nin jestine kayıtsız kalmayan kadınlar ise mutluluklarını dile getirerek, Highway Alışveriş Merkezi yönetimine teşekkür ettiler.