HıghWay Outlet 10 yaşında!

Haber: Yasin Bilgi

Her yaştan insan için ‘’Mutlu Yaşam Merkezi’’ olma hedefiyle yola çıkarak Ankara ile İstanbul’un tam ortasında, Dünyaca ünlü seçkin markalar ile tam 10 yıldan beri başarıyla faaliyet gösteren Highway Outlet AVM, 10. Yıl dönümünü takipçilerine verdiği 10 büyük hediyeyle kutladı. Highway Outlet AVM’nin 10. Yıl kutlamaları kapsamında 20-28 Temmuz tarihleri arasında resmi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden başlatılan yarışmada, Highway Outlet resmi Instagram hesabını takip edip, çekiliş postunu beğenen, ve postun altına iki arkadaşını etiketleyen Instagram kullanıcıları çekilişe katılmaya hak kazanmış oldular. Yaklaşık 10 gün süren katılımcı rekorunun kırıldığı yarışma, alışveriş merkezinin tam 10. Yıl dönümü olan 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 12.00’de sona ererken, hemen akabinde canlı yayında kazanan talihlilerin belli olduğu çekiliş gerçekleştirildi. Wireless Kulaklık, Saç Kurutma Makinesi, Buharlı Düzleştirici, Kahve Makinesi, Dizüstü Bilgisayar, Akıllı Robot Süpürge, Şarjlı Dikey Süpürge, Akıllı Bileklik, Lcd Televizyon ve Elektrikli Scooter’dan oluşan 10 büyük hediye sahibini bulurken, hediyeleri kazanan şanslı takipçiler ödüllerini alışveriş merkezi danışma noktasına gelerek kimlik ve Instagram kullanıcı adı ibrazı ile teslim alabilecekler.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 10:42