Highway Outlet açıldı

Haber: C. Kutay Aykan

İçişleri Bakanlığının öngörüsüyle bu gün itibariyle berberler ve kuaförler, hijyen ve sosyal mesafeyi korumak şartıyla hizmet vermeye yeniden başlarken ülkemizin ve Bolu’nun en işlek AVM’lerinden biri olan Highway Outlet ise kapılarını vatandaşlara bugün açtı.

HİGHWAY OUTLET;

Highway Outlet Yönetim Kurulu Kararıyla bu gün hizmete girdi. AVM girişinde maske ve dezenfektan uygulaması yapılırken yine kapı girişinde güvenlik görevlileri ateş ölçer cihazlar vatandaşların ateşini ölçecek. Ayrıca, 15 bin metrekare ortak kullanım alanı bulunan AVM’ye Bin kişiden fazla insan alınmayacak. Bir uygulamada havalandırma sistemiyle ilgili gündeme alındı. Türkiye’de üstü tamamen açılabilen tek AVM olan Highway ortak havalandırma sistemini kullanmayacak. AVM’de tamamen açık hava havalandırması yapılacak. Highway’da ilk etapta 13 mağaza hizmet verecek.

CADDE AVM;

Aylardır kapalı olan Cadde AVM’de bu gün itibariyle hizmete girerken, esas14 ise yönetim kurulunun aldığı kararla 1 Haziran’da hizmete girecek. Şayet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AVM’ler konusunda yeni bir alması durumunda esas14’ün açılışı için yeni bir tarih belirlenmesi de söz konusu olacak.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 12:40