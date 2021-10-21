Hıghway Outlet, TSE güvenli hizmet belgesini yeniledi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Pandemi ile mücadele sürecinde çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlık ve güvenliği için gerekli tüm hijyen tedbirlerini alarak hizmet vermeye devam eden ve alışveriş merkezinde çalışan tüm personelleri aşıya yönlendirerek yüzde yüze yakın avm personelinin de aşılanmasını sağlayan HighWayOutlet, Türk Standartları Enstitüsü(TSE) tarafından uygulanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı’nın şartlarını bir kez daha eksiksiz olarak yerine getirmesi sebebiyle ‘’TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’’ni yenilemeye hak kazandı.