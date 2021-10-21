banner120

Hıghway Outlet, TSE güvenli hizmet belgesini yeniledi

Highway Outlet, Pandemi döneminin en başından itibaren almış olduğu sıkı tedbirler ve uygulamalar ile 2020 yılında Türk Standartları Enstitüsü(TSE) tarafından ‘’Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’’ almaya hak kazanan ilk AVM’lerden biri olmuştu.

Hıghway Outlet, TSE güvenli hizmet belgesini yeniledi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Pandemi ile mücadele sürecinde çalışanlarının ve ziyaretçilerinin sağlık ve güvenliği için gerekli tüm hijyen tedbirlerini alarak hizmet vermeye devam eden ve alışveriş merkezinde çalışan tüm personelleri aşıya yönlendirerek yüzde yüze yakın avm personelinin de aşılanmasını sağlayan HighWayOutlet, Türk Standartları Enstitüsü(TSE) tarafından uygulanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı’nın şartlarını bir kez daha eksiksiz olarak yerine getirmesi sebebiyle ‘’TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’’ni yenilemeye hak kazandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gölcük’te sonbahar renkleri hâkim
Gölcük’te sonbahar renkleri hâkim
  1. Bolu

banner128

banner124