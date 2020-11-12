Hıghway Outlet’e kitap standı açıldı!

Haber: Volkan Yılmaz

Bilimden teknolojiye, dünya klasiklerinden çocuk kitaplarına, kişisel gelişimden tarihe, spordan sağlığa, eğitimden psikolojiye ve gerçek hayat hikayelerinden çocuk gelişimine kadar tüm kategorilerde ünlü yazarların en yeni ve en çok okunan kitaplarını bir arada bulunduran Yakamoz Yayınları Kitap Standı, 12 Kasım Perşembe günü Highway Outlet Kiğılı mağazası önündeki stand alanında faaliyetine başladı. Fuar havasında oluşturulan şık dizaynı ile hizmet verecek olan kitap standı, ilerleyen günlerde ünlü yazarları da söyleşi etkinliği kapsamında Highway Outlet ziyaretçileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 12:44