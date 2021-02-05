Hıghway Outlet’e Sıfır Atık Belgesi

Haber: Ceylan Beykoz

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm ülkede yürütülen Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağından ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını hedeflerini kapsarken, yönetmelik kriterlerini ve proje hedeflerini sırasıyla yerine getirmeyi başaran Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi HighWay Outlet, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ‘Sıfır Atık Belgesi’ ile Sıfır Atık çalışmalarını tescillemiş oldu.

Çevre koruma bilinciyle güçlü ekonomi ve yeşil bir doğa için atık oluşumunu önleyerek atıklarının geri dönüşüm ve geri kazanım sürecinde başarılı çalışmalar yürütmeye devam eden Highway Outlet, çevre konusundaki duyarlılığını bir kez daha kanıtlamış oldu.