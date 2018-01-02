Haber: Gönül Olutürk

Bolu Dağı A.Ş. bünyesinde, Kanun Hükmünde Kararname kapsamında TMSF tarafından yönetilmekte olan Highway Outlet AVYM, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan seçim ile Yönetim Kurulunu oluşturduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, TMSF tarafından yönetilmekte olan %63,92 oranındaki hissenin Başbakan Yardımcılığı Makamının onayı ile TMSF tarafından şirkette ön alım hakkı bulunan POLSAN’a satıldığı duyuruldu. Bolu Dağı A.Ş.’den yapılan açıklamanın devamında, “Bu satış işlemi ile şirketimiz bünyesinde POLSAN’ın hisse oranı %97,17’ye yükselmiştir. Böylece Bolu Dağı A.Ş.’deki ‘Yönetim Kayyumluğu’ müessesesi, Eylül 2017 tarihinden itibaren mahkeme kararı ile kaldırılmıştır. “Aralık 2017’de seçimli olarak gerçekleştirilen Bolu Dağı A.Ş. Genel Kurul Toplantısında POLSAN tarafından görevlendirilen 5 (beş) yetkili, hissedarlarımızın oy birliği ile yeni Yönetim Kurulunu oluşturmuştur” ifadelerine yer verildi.