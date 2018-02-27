Haber: Ceylan Beykoz
Kütahya Porselen, Korkmaz, Biev, Tantitoni, Zebra Casa ve Othello gibi dev markaların bir araya getiren züccaciye, ev tekstili ve dekorasyon mağazasının açılış töreni Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın da katılımıyla 24 Şubat Cumartesi günü saat 12:00’de gerçekleşti. Açılışa özel tüm markalarda cazip fiyatlar ve kampanyalar devam ederken, Highway Outlet ziyaretçileri de açılışa yoğun ilgi gösterdi.
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