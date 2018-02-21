Haber: Ceylan Beykoz

2016-17 koleksiyonuyla moda dünyasına merhaba diyen Utopian markası, koleksiyonlarında yansıttığı dinamik, net, sade ve şık olduğu kadar rahat duruşu ile de dikkat çekiyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde açtığı mağazalarıyla moda severlerle buluşan bayan giyim markası, deriden trikoya, ipekten paltoya uzanan geniş koleksiyonuyla da heyecan yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde HighWay Outlet’te kapılarını açarak hizmete başlayan Utopian, açılışa özel cazip indirimleri ve kendine özgü tasarımlarıyla müşterilerini bekliyor.