Highway’de bayramlık kavga

İlimizin iki Alışveriş Merkezinden birisi olan Highway’da bayramın ikinci günü yaşanan kavgada bıçaklar çekildi, sandalye masalar havalarda uçuştu. Kanlı biten kavga jandarma asayiş timlerinin olaya müdahalesiyle önlenebildi.

Highway’de bayramlık kavga

Haber:Erdal Tanrıverdi 

Ailesi ile birlikte bayramın ikinci günü öğle saatlerinde TEM Otoyolu kenarında bulunan Highway AVM içerisindeki Mado’ya giden Mehmet Sarı isimli vatandaş servisin gecikmesi nedeniyle garsonla tartışmaya başladı. Tartışma birden bire kavgaya dönüştü. Mehmet Sarı sandalye ile işletmede görevli garsonunun kafasına vurdu. Kafası yarılan garson yere yığılırken diğer garsonlar ise Mehmet Sarı ve ailesine bıçak ve sopa ile saldırdı. Olaya Mado’da bulunan müşterilerde dahil olunca kavga ve kargaşa büyüdü. AVM’nin güvenlik birimine haber verildiyse de yetersiz personel nedeniyle kanlı kavga önlenemedi. Duruma AVM’de görevli bulunan Jandarma asayiş ekibi müdahale etti. Jandarma timi takviye kuvvet çağırdı. Biber gazı ve jop kullanılarak önlenen kavga sonrası taraflar ifadeleri alınmak üzere Bolu İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Highway AVM’nin yetersiz kalan güvenlik önlemleri ve Mehmet Sarı’ya bıçakla saldıran Mado Personeli Alışveriş Merkezlerinin ne kadar güvenli olduğu konusunu bir kez daha tartışmaya açtı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2019, 01:31
Esra Perçin

Esra Perçin

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