Hİghway’de dolu dolu Nisan

Haber: Ceylan Beykoz

2 Nisan Cumartesi günü startı verilecek etkinliklerde, miniklerin sihirli baloncukların dansına kapılıp unutulmaz anlar yaşayacağı ‘’Bubble Perisi’’, 9-10 Nisan tarihlerinde Ramazana özel Manici ve Davul, Meddah, Karagöz ile Hacivat ve Aşuk ile Maşuk etkinlikleri, 16-17 Nisan tarihlerinde uzun balonlar kullanılarak yapılan balon katlama sanatının görsel şölene dönüştürüldüğü ‘’Balonların Efendisi’’, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel Nilgün Tanrıkulu Güzel Sanatlar Merkezi’nin gerçekleştireceği resim sergisi ve yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel 23-24 Nisan tarihlerinde TRT Çocuk kanalının en çok izlenen çizgi film animasyonu PIRIL’ın lisanslı çocuk etkinliği HighWay Outlet’te çocuklarla buluşacak. Etkinliklerin tümü 14.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Nisan ayı boyunca gerçekleşecek etkinliklerle alakalı detaylı bilgi almak için www.highwayoutlet.com.tr adresini ve HighWay Outlet sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek takipte kalmayı unutmayın.