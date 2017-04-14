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14 Nisan 2017 Cuma
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    • Highway'de flaş gelişme

    Bolu Dağı'nda bulunan Highway Outlet alışveriş Merkezi, açıklanan yeni KHK ile tamamen devlete geçti.

    14 Nisan 2017 Cuma 19:41
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    Highway'de flaş gelişme
    Haber: Aysun Beykoz Resmi gazetede yer alan bilgiye göre “07.02.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 686 saylı Kanun Hükmünde Kararnamenin ‘muvazaalı devir işlemleri’ başlıklı 4. Maddesi uyarınca, herhangi bir ilde FETÖ soruşturmasının başladığı tarih ile bu KHK’nin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki tüm şirket hisse devirleri geçersiz sayıldı. Bu kararın uygulanabilmesi için şirkette TMSF kayyımlarının görev yapıyor olması gerekiyordu ve karar hem yönetim hem de denetim kayyımı olan şirketlere uygulandı. İlimizde faaliyet göstermekte olan Bolu Tuna A.Ş. , Daylan Petrol Ltd. ve Bolu Dağı A.Ş. gibi şirketler de bu kanun hükmünde kararnameden etkilendi. Bolu Ticaret Sicili tarafından 12.04.2017 tarihinde yayınlanan gazeteye ile birlikte devredilen hisseler de eski haline dönmüş oldu. Bilindiği üzere Bolu Dağı A.Ş. yani Highway Outlet AVM’nin hisselerinin %56’sını Adanalı işadamı Abdulkadir Şimşek Haziran 2016’da satın almıştı. Bu kanun hükmünde kararname kapsamında bu satış işlemi de iptal edilmiş oldu. İŞTE HİSSELERİN YENİ SAHİPLERİ Henüz bu hususta alınmış resmi bir karar olmamakla birlikte, hisse oranı %50’nin üzerinde olduğu için Adanalı işadamının almış olduğu hisselerin TMSF tarafından yönetilmesi gündemde. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 90. Maddesi uyarınca kurulmuş ve günümüz itibariyle Emniyet Teşkilatı Mensubu 70.000 üyesi bulunan Polis Bakım ve yardım Sandığı’nın %35 hissesinin yanında, %56’ya denk gelen hissesi TMSF tarafından temsil edilecek. Bolu Dağı'nda bulunan Highway Outlet alışveriş Merkezi, açıklanan yeni KHK ile tamamen devlete geçti. Haber: Aysun Beykoz Resmi gazetede yer alan bilgiye göre “07.02.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 686 saylı Kanun Hükmünde Kararnamenin ‘muvazaalı devir işlemleri’ başlıklı 4. Maddesi uyarınca, herhangi bir ilde FETÖ soruşturmasının başladığı tarih ile bu KHK’nin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki tüm şirket hisse devirleri geçersiz sayıldı. Bu kararın uygulanabilmesi için şirkette TMSF kayyımlarının görev yapıyor olması gerekiyordu ve karar hem yönetim hem de denetim kayyımı olan şirketlere uygulandı. İlimizde faaliyet göstermekte olan Bolu Tuna A.Ş. , Daylan Petrol Ltd. ve Bolu Dağı A.Ş. gibi şirketler de bu kanun hükmünde kararnameden etkilendi. Bolu Ticaret Sicili tarafından 12.04.2017 tarihinde yayınlanan gazeteye ile birlikte devredilen hisseler de eski haline dönmüş oldu. Bilindiği üzere Bolu Dağı A.Ş. yani Highway Outlet AVM’nin hisselerinin %56’sını Adanalı işadamı Abdulkadir Şimşek Haziran 2016’da satın almıştı. Bu kanun hükmünde kararname kapsamında bu satış işlemi de iptal edilmiş oldu. İŞTE HİSSELERİN YENİ SAHİPLERİ Henüz bu hususta alınmış resmi bir karar olmamakla birlikte, hisse oranı %50’nin üzerinde olduğu için Adanalı işadamının almış olduğu hisselerin TMSF tarafından yönetilmesi gündemde. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 90. Maddesi uyarınca kurulmuş ve günümüz itibariyle Emniyet Teşkilatı Mensubu 70.000 üyesi bulunan Polis Bakım ve yardım Sandığı’nın %35 hissesinin yanında, %56’ya denk gelen hissesi TMSF tarafından temsil edilecek.
    Anahtar Kelimeler: Bolu, Dağında, Bulunan, Highway, Outlet

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