HıghWay’de indirim dolu panayır başlıyor!

Haber: Okay Özcan

15 Nisan akşamına kadar devam edecek olan İndirim Panayırında, dünyaca ünlü markalar inanılmaz panayır fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Mağazaların önüne kurulu bulunan dev indirim çadırlarında, ünlü markaların en seçkin ürünleri Outlet fiyatlarının da altında ekstra ekstra indirim fırsatları ile müşterileri bekliyor olacak. İndirim Panayırında, giyimden teknoloji ürünlerine, ayakkabıdan çantaya, kozmetikten aksesuara ve ev tekstilinden ev dekorasyonuna tüm kategorilerde indirim üstüne indirim fırsatları ile yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi HighwayOutlet ziyaretçilerinin yüzü gülecek.