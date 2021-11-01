Hıghway’de indirim üstüne indirim yağıyor!



Haber: Uğur Balaban

Alışveriş Merkezi bünyesinde bulunan Dünyaca ünlü yüzlerce markanın, İndirim Panayırına özel olarak binlerce indirimli ürün seçeneği ile katılım sağlayacağı İndirim Panayırı, 1 Kasım Pazartesi günü itibariyle başlayarak, Kasım ayı boyunca devam edecek. 1 ay boyunca mağazaların önüne kurulu bulunan dev indirim çadırlarında, ünlü markalar en seçkin ürünlerini Outlet fiyatlarının da altında ekstra indirim fırsatları ile müşterilerinin satışına sunacak. İndirim Panayırı ile outlet alışveriş keyfini %70’e varan ekstra indirimlerle müşteriler için daha cazip hale getirecek olan HighWayOutlet, giyimden teknoloji ürünlerine, ayakkabıdan çantaya, kozmetikten aksesuara ve ev tekstilinden ev dekorasyonuna tüm kategorilerde indirim üstüne indirim fırsatları ile ziyaretçilerinin yüzünü güldürecek.