Hıghway’de kadın emek pazarı açılıyor

Kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ve girişimci fikirlerini hayata geçirmeleri için çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Bolu Kadın Girişimciler Kurulu, evlerinde, halk evlerinde ve kız meslek liselerinde üretim yapan kadınların satış yapmasını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiği Kadın Emek Pazarı’nı HighwayOutlet ziyaretçileri ile buluşturacak. Bolu’nun yöresel ürünlerinin tamamen doğal yöntemlerle işlenerek üretildiği ve satışa sunulduğu Kadın Emek Pazarı’nın resmi açılış töreni 24 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek ve 3 gün boyunca HighwayOutlet Yeşil Kundura önünde hizmet verecek.

Kadın Emek Pazarı’na tüm halkımız davetlidir.

(HİGHWAY)