Haber:Esra ÖZTÜRK

Dünyaca ünlü çizgi film kahramanı Arı Maya, bu haftasonu minik hayranlarıyla buluşacak. Maya ve sevimli arkadaşı Willy arasında geçen maceraları konu alan Arı Maya etkinliği, 8 Eylül Cumartesi ve 9 Eylül Pazar günü, 14:00-18:00 saatleri arasında bol eğlenceli bir etkinlikle HighWay’de sahne alacak.

Bir diğer hafta ise, yine Dünyaca ünlü çizgi film Robocar Polı, heyecan dolu bir gösteri ile HighWay Outlet’te miniklerle buluşacak. Poli, Amber, Roy ve Helly’nin maceralarını ilgiyle izleyen çocuklar, hayranı oldukları kahramanlar ile canlı olarak tanışma fırsatı da yakalayacaklar. RobocarPoli ve kurtarma ekibinin heyecan dolu gösterisi, 15 Eylül Cumartesi ve 16 Eylül Pazar günü, 14:00-18:00 saatleri arasında HighWay Outlet’te olacak.



