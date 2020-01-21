Highway’de Salı Pazarı başladı

Haber: Aysun Beykoz

21 Ocak-7 Nisan 2020 tarihleri arasında her Salı günü düzenlenecek olan Salı Pazarı etkinliğinde, mağazaların önüne kurulacak indirim çadırlarında, mağazalar Salı Pazarı’na özel olarak oluşturdukları ürünleri maliyetinin de altında fiyatlarla Salı Pazarı konseptiyle satışa sunacaklar.

Bugün itibariyle startı verilen Salı Pazarı etkinliğinde, giyimden aksesuara, ev tekstilinden ev dekorasyonuna, ayakkabıdan, çantaya, teknolojiden kozmetiğe ve lezzetten eğlenceye tüm kategorilerde inanılmaz indirim fırsatları Highway ziyaretçileri ile buluşacak.

Salı Pazarı ile ilgili detaylı bilgi almak için www.highwayoutlet.com.tr adresini, Highway Outlet resmi sosyal medya hesaplarını ziyaret etmeyi ve takipte kalmayı unutmayın.