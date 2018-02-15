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    • Highway’de yaza tiguan ile girin!

    HighWay Outlet 14 Şubat ile 31 Mayıs tarihleri arasında çekiliş kampanyası düzenliyor.

    14 Şubat 2018 Çarşamba 13:55
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    Highway’de yaza tiguan ile girin!
     

    Haber: Gönül Olutürk

    HighWay Outlet’in düzenlemiş olduğu ve 14 Şubat ile 31 Mayıs tarihleri arasını kapsayan dev kampanya başladı. Sıfır kilometre son model bir Volkswagen Tiguan aracın, kampanya bitiminde yapılacak olan çekilişle sahibini bulacağı kampanya, 14 Şubat’ta başlayarak 31 Mayıs’ta son bulacak. Bu tarihler arasında HighWay Outlet’te bulunan mağazalardan aynı gün içinde yapılacak olan her 150 TL’lik alışverişe 1 çekiliş hakkı kazanacak olan müşteriler alışveriş yaptıkça Tiguan kazanma şansını da arttırmış olacak. Müşteriler yaptıkları alışveriş fişi veya faturalarını HighWay Danışma birimine getirerek işlettikten sonra çekilişe katılım hakkı elde edebilecekler. Kazanan talihli ise 5 Haziran 2018 Salı günü saat 14:00’de HighWay Outlet’te noter huzurunda yapılacak olan çekilişte belirlenecek. Araç, AVM içinde Danışma birimi yanında sergilenmeye başlanırken ziyaretçilerin de yoğun ilgisini çekmiş durumda.

    Anahtar Kelimeler: HighWay, Outlet, 14, Şubat, 31

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