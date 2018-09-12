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    • Highway’de yönetim değişti

    İlimizin en büyük alışveriş merkezi konumundaki HighWay Outlet AVYM’de yönetim değişikliği oldu.

    09 Eylül 2018 Pazar 08:11
    Bu haber 407 kez okundu
    Highway’de yönetim değişti

    Haber:Esra ÖZTÜRK

    Kurumda yaklaşık iki yıldır görev yapan M. Arif Tuncer görevini Genel Müdür Yardımcısı Soner Okur’a devretti. Konuya ilişkin olarak şirket merkezinden yapılan açıklamada, “Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) bünyesindeki HighWay Outlet AVYM’de yönetim değişikliğine gidilmiştir. 2016 yılının Temmuz ayından beri genel müdürlük görevini üstlenen M. Arif Tuncer, 05.09.2018 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Yerine Vekaleten Genel Müdür olarak Emniyet Teşkilatında yıllarca hizmette bulunan, emekli Emniyet Müdürü Soner Okur atanmıştır. Soner Okur, 06.09.2018 tarihi itibariyle HighWay Outlet AVYM’de ki görevine başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

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