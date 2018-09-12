Haber:Esra ÖZTÜRK

Kurumda yaklaşık iki yıldır görev yapan M. Arif Tuncer görevini Genel Müdür Yardımcısı Soner Okur’a devretti. Konuya ilişkin olarak şirket merkezinden yapılan açıklamada, “Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) bünyesindeki HighWay Outlet AVYM’de yönetim değişikliğine gidilmiştir. 2016 yılının Temmuz ayından beri genel müdürlük görevini üstlenen M. Arif Tuncer, 05.09.2018 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. Yerine Vekaleten Genel Müdür olarak Emniyet Teşkilatında yıllarca hizmette bulunan, emekli Emniyet Müdürü Soner Okur atanmıştır. Soner Okur, 06.09.2018 tarihi itibariyle HighWay Outlet AVYM’de ki görevine başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.