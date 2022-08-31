Highway’de Zafer Bayramı coşkusu

Haber: Okay Özcan

Bolu’da, Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi olan Highway Outlet, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını pop müziğinin güçlü sesi Mehmet Erdem’in akustik konseri ile kutladı. Gerçekleştirilen konserde 1 saati aşkın süre sahnede kalan ünlü sanatçı, hayranlarına unutamayacakları dakikalar yaşattı. Konserin düzenlendiği alanı dolduran binlerce kişi Türk bayraklarıyla Mehmet Erdem’in şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Sahne performansıyla herkesi kendine hayran bırakan ünlü sanatçı, dinleyicileri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı.