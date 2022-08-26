Highway’de Zafer Bayramı’nın 100. yılına özel konser

Haber: Okay Özcan

Türk müzik piyasasının en sevilen sanatçılarından biri olmayı başaran, sesi, besteleri, yorumu ve sahnesiyle fark yaratan Mehmet Erdem, beğenilen şarkılarını canlı performansı ile dinleyicileri için seslendirecek.

Mehmet Erdem, 30 Ağustos Salı günü saat 16.00’da Kartal Yuvası mağazası önündeki etkinlik alanında en sevilen şarkılarını seslendirecek. Highway Outlet, tüm Bolu halkını 100.yıl coşkusunu birlikte yaşamak için konsere davet ederken, Mehmet Erdem yapılacak konseri sosyal medya hesabında da paylaştı. Konser etkinliği ücretsizdir.