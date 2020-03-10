Hıghway’den indirim rekoru geliyor

Haber: Ceylan Beykoz

Tüm markalarda Outlet alışveriş fırsatını yılın 365 günü müşterileriyle buluşturan, yediden yetmişe herkesin Alışveriş ve Yaşam Merkezi Highway Outlet, geleneksel hale getirdiği İndirim Panayırı ile indirim rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Alışveriş Merkezi bünyesindeki yüzlerce markanın, İndirim Panayırı’na özel olarak binlerce indirimli ürün seçeneği ile katılım sağlayacağı İndirim Panayırı, 10 Mart Salı günü itibariyle başlayarak, 10 Nisan Cuma günü sona erecek. 1 ay boyunca mağazaların önüne kurulu bulunan dev indirim çadırlarında, Dünyaca ünlü markalar en seçkin ürünlerini Outlet fiyatlarının da altında ekstra indirim fırsatları ile müşterilerinin satışına sunacak. Outlet alışveriş keyfini %70’e varan ekstra indirimlerle müşteriler için daha cazip hale getiren İndirim Panayırı süresi boyunca, sınırsız indirim fırsatını sınırsız eğlenceyle birleştirmeyi planlayan Highway Outlet Yönetimi, sürpriz etkinlik ve eğlenceleri de Alışveriş Merkezi ziyaretçileri ile buluşturacak.