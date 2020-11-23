Highway’den Öğretmenler Günü jesti

Haber: Aysun Beykoz

24-25 ve 26 Kasım tarihlerinde, 10.00-20.00 saatleri arasında Highway Outlet Alışveriş Merkezinden aynı gün içinde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan öğretmenler, Danışma noktasına gelerek öğretmen kimlik kartlarını ve alışveriş fiş/faturalarını ibraz ettikten sonra 100 TL değerinde hediye çekinin anında sahip olabilecekler. Hediye çekleri alışveriş merkezinde bulunan mağazalarda geçerli olurken aynı gün içinde kullanılabilecek.

Highway’den yapılan açıklamada, “Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize daima doğruyu göstermek için var gücüyle çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, sağlıklı günler, keyifli alışverişler dileriz” ifadelerine yer verildi.