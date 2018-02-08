Haber: Semih Baykal

Ankara ve İstanbul otoyolunun tam ortasında yer alan, başta Bolu olmak üzere Düzce’nin alışveriş merkezi konumunda olan Avrupa’nın en büyük otoyol alışveriş merkezi olan Highway Outlet yerel basınının yanında olmaya devam ediyor. Genel Müdür Müdürü Dr. Mehmet Arif Tuncer öncülüğünde AVM yönetimi yerel ve ulusal gazeteler ile dergilerin yer aldığı okuma köşesini kurdu. Alışveriş Merkezinin içinde D-100 karayolu tarafındaki girişinin olduğu yere yapılan köşe basın mensupların katılımıyla düzenlenen açılış töreni ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

“BÖYLE BİR KALICI ESER BIRAKMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ”

Açılışta konuşan AVM Genel Müdürü Dr. Mehmet Arif Tuncer, okuma köşesi ile ilgili şunları söyledi; “Alışveriş merkezimizde yerel basınla ilgili böyle bir kalıcı eser bırakmaktan dolayı yönetim kurulumuz adına çok mutlu olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Gerek tüketicilerimiz, misafirlerimiz gerekse Bolu halkı AVM’mizi ziyaret ettiklerinde haftalık, günlük dergi, gazete gibi bütün metaryerlere ulaşabilecek. Ayrıca köşemizin içine yerleştirdiğimiz bilgisayar ile de yerel basımızın internet sitelerinden Bolu’yla ilgili haberi takip etme imkanına sahip olacaklar. Bolu basını ile bu kalıcı eseri alışveriş merkezimize bırakmaktan dolayı çok mutluyuz.”

“GAZETECİLERİMİZLE BİRLİKTE BURADA BİR SOSYAL PROJEYE DAHA İMZA ATMIŞ OLUYORUZ”

Açıklamasının devamında Tuncer; “Ayrıca bu köşe ile beraber Gazetecilerimizle birlikte burada bir sosyal projeye daha imza atmış oluyoruz. Daha önce elektrikli tekerli sandalye şarj ünitelerimiz alışveriş merkezimizde yoktu. Bu şarj ünitelerini yine okuma köşemizin kenarlarına koyarak, engellilerimizin de aynı şekilde Bolu basını ile içli dışlı olma imkanına sahip olduk” dedi.

“AMACIMIZ YEREL BASINI DESTEKLEMEK”

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ise okuma köşesiyle ilgili şunları ifade etti; “Highwat Outlet Alıveriş Merkezi’nin Genel Müdürü Dr. Mehmet Arif Tuncer bey ve yönetiminin Bolu basınına gösterdikleri değeri ve emeği biliyoruz. Geçtiğimiz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde de bizleri misafir etmişlerdi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu köşeyle amacımız yerel basını desteklemek daha çok okutmak ve İl dışından gelen misafirlerin Bolu’da yaşanan olayları öğrenmesi için yapılmıştır. Önceden burayı ziyaret ettim ve çok mutlu oldum.”

