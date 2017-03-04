Haber: Kasım Şahin

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Bolu olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Düzce, Samsun üzerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Haklarında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 16 zanlıdan 12'si yakalanarak KOM Şubesi'ne getirildi. 4 şahsın ise aranma ve yakalanma çalışmaları devam ediyor.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda Fettullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, kaset ve belge ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında esnaf Highway'in eski genel müdürü, turizm şirketi ile uğraşan bir şahıs, Karacasu'da faaliyet gösteren bir otelin eski sahibi ve oğlu gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

Ayrıca, yapılan operasyonlarda daha önce FETÖ'den tutuklanan Bolu Belediyesi eski İmar Müdürü Settar Topaç’ın eşi de gözaltına alındığı öğrenildi.