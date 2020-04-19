Hijyen ararken egzama olmayın

Haber: Ceylan Beykoz

Korona virüse karşı elleri sık sık ve 20 saniye boyunca yıkamak gerekiyor. Ancak el yıkamanın da incelikleri ve sabun ve dezenfektan kullanımının bir sınırı var ve bu sınırı iyi ayarlamak gerekiyor. Aksi halde deri bariyeri bozuluyor ve deri, egzama ve enfeksiyonlara daha yatkın hale geliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Seval Doğruk Kaçar, ellerimizi çok sık yıkadığımız ve dezenfekte ettiğimiz bugünlerde el yıkamanın incelikleri hakkında önemli bilgiler verdi. Kaçar, "Bütün dünya olarak hep birlikte önemli bir salgını yaşıyoruz. Dünya ve Türkiye genelinde vak'a sayısı arttıkça el yıkamanın önemini vurgulamak daha da önem kazanıyor. Bu nedenle her fırsatta el yıkamanın elleri temiz tutmanın önemi vurgulanıyor. El yıkama Covid-19 salgınının yayılımını önlemede en önemli adımdır. Bunun yanında alkol bazlı dezenfektan ürünler el yıkama yapamadığımız zamanlarda salgından korunmada önerilir. Ancak gerek el yıkama gerek dezenfektan kullanımı deri bariyerini bozarak derimizi egzamalara ve enfeksiyonlara yatkın hale getirir. Derimiz kaşınır, kurur, çatlar hatta bazen kanar. Tüm bunları engellemek için neler yapabiliriz? Ellerinizi en az 20 saniye ılık su ile yıkamalısınız. Yıkarken parmak araları, el ve parmak üstü ve tırnak çevresini ihmal etmeyin. El yıkama sonrası ellerinizi hemen nemlendirin. El yıkama sonrası elleri ovuşturmadan kağıt havlu ile kurulayalım ve eller hafif nemli iken nemlendiricimizi sürelim. Nemlendiricinizi en çok kuruyan parmak uçlarına sürmeyi ihmal etmeyin. Nemlendirici olarak parfüm, paraben içermeyen ürünleri tercih edin. Vazelin de etkili bir nemlendirici olabilir. Su ve sabun bulamıyorsak el dezenfektanlarını kullanalım. Alkol içeriği en az yüzde 60 olan ürünler mikropları öldürebiliyor. Bu ürünler deri bariyerini bozduğu için kuruduğuna emin olduktan sonra hemen nemlendirici sürelim. Deriniz çok kuruyor olsa da sadece doğru el yıkama ve el dezenfektanları ile mikroplardan arınmak mümkün. O nedenle ellerimizi yıkamaya ya da dezenfektan kullanmaya devam. Ancak hemen ardından öneriler doğrultusunda nemlendiricileri uygulayalım. Tüm bunlara rağmen ellerimizde kuruluk geçmiyor egzamalar oluyorsa dermatoloğunuza danışabilirsiniz" dedi.