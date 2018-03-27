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27 Mart 2018 Salı
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    • Hijyen eğitimi aldılar

    Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında ekmek üreten, satan ve dağıtım işlerinde çalışan personelin alması gereken Hijyen Eğitim Belgesi ile ilgili Bolu ilindeki fırıncılara hijyen eğitimi verildi.

    27 Mart 2018 Salı 10:40
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    Hijyen eğitimi aldılar

    Haber: Esra Öztürk

    Protokol kapsamında verilen eğitimlerin geçerlilik süresi 5 yıl olup ekmek üretim, dağıtım ve satış işlerinde çalışan, bugüne kadar eğitim almamış veya belge geçerliliği sona ermiş personeller için Bolu Elektrikçiler ve İnşaat Sanatkarları Odası’nın Konferans Salonunda eğitim düzenlendi.

    Eğitim hakkında açıklama yapan Tarım İl Müdürü İzzet Murat, “Ekmek zengin bir protein ve karbonhidrat kaynağı olmanın yanı sıra insanlara hem besin hem de enerji vermektedir. Ekmek tüm besinlerden alınabilecek protein, vitamin ve karbonhidratları bünyesinde taşıyan tek başına bir besin karışımıdır. Mutfağımızın vazgeçilmez unsurlarının başında yer almaktadır. Bu bağlamda güvenilir ve hijyenik üretim hayati önem arz etmektedir. Bakanlığımız ve fırıncılar federasyonu ile bu bağlamda protokol imzalanmış olup periyodik aralıklarla çalışanlara eğitimler verilmekte ve düzenlenen sertifikalarla da belgelendirilerek ehil ve eğitim almış personelin istihdamı sağlanmaktadır” dedi.

    Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Koordinatörü Necdet Çokhamur ve Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Olgun Yazar toplantıda konuşma yaptı. Gıda ve Yem Şubesi personelleri Gıda Mühendisleri Dilek Kartal ve Sevim Öztürk Oruç ’un verdiği eğitimde; Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ve Gıda Hijyeni Yönetmeliğindeki hususlar belirtilmiş olup mesleki paylaşımlardan yola çıkarak işletmecilerin ve çalışanların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sonrasında yapılan sınavla “Hijyen Eğitimi Belgesi” almaya hak kazanan 161 kişi belirlendi. Gıda Mevzuatına göre Fırın çalışanlarının bu belgeyi almaması durumunda idari yaptırım cezası bulunmaktadır.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Gıda, Kodeksi, Ekmek, Ekmek

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