Hikmet Cop son yolcuğuna uğurlandı

Haber: N. Halid Altundal

Gazetemizin duayen köşe yazarlarından Mustafa Cop, Prof. Dr. Ruziye Cop, Alparslan Cop’un babaları Emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Hikmet Cop geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhum Ahmet Hikmet Cop için Siteler Camiinde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene ilimiz idari ve mülki amirleri, siyasiler, STK temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhum Hikmet Cop’un naaşı Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzları üzerinde cenaze aracına taşındı. Hikmet Cop’un naaşı Çığırtkanlar Mezarlığında yakınları ve sevenlerinin dualarıyla toprağa verildi. Mustafa Cop, 5 ay önce de annesi İlhan Cop’u kaybetmişti.