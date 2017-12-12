Haber: Semih BAYKAL

Edinilen bilgiye göre, ilimiz Büyük Camii Mahallesi’nde bulunan bir yapı market deposundan asker firarisi olan E.Y., V.D. isimli şahıs ve 15 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, toplamda 25 bin TL değerinde olan 2 tane hilti, pirinç ve bakır vana çaldı. Depo sahibinin şikayetçi olması üzerine güvenlik kaydından kimlikleri tespit edilen 3 hırsız, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Asker firarisi olan E.Y., V.D. isimli şahıs gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. 15 Yaşındaki şahıs ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.