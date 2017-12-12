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12 Aralık 2017 Salı
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    • Hilti hırsızları adliyede

    Bolu’da Büyük Camii Mahallesi’ndeki bir yapı market deposundan hilti ve vana çalan hırsızlar, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek gözaltı işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

    12 Aralık 2017 Salı 13:40
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    Hilti hırsızları adliyede

    Haber: Semih BAYKAL

    Edinilen bilgiye göre, ilimiz Büyük Camii Mahallesi’nde bulunan bir yapı market deposundan asker firarisi olan E.Y., V.D. isimli şahıs ve 15 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, toplamda 25 bin TL değerinde olan 2 tane hilti, pirinç ve bakır vana çaldı. Depo sahibinin şikayetçi olması üzerine güvenlik kaydından kimlikleri tespit edilen 3 hırsız, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alındı.

    Asker firarisi olan E.Y., V.D. isimli şahıs gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. 15 Yaşındaki şahıs ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ne sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

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