Haber; Aysun Beykoz

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Uysal tutuklu bulunduğu Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurularak ifade verdi. İfadesinde izin için geldiği memleketi Bolu Göynük ilçesinde yakalandığını ve Diyarbakır'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığını anımsatan Uysal, ailesinin Göynük’te çiftçi olduğunu, maddi durumlarının yetersiz olması nedeniyle o dönemde örgüte ait bir dershaneye gittiğini ve yurtlarında kaldığını belirtti. Uysal, üniversite öğrenimi döneminde de ucuz olduğu gerekçesi ile örgüte ait evlerde kaldığını ifade ederek, "Benim hiçbir örgütle bağlantım yoktur. Üniversiteyi kazandıktan sonra da ekonomik sebepten dolayı o dönem cemaate ait olan bir evde kaldım. Daha sonra da Ankara’da yine örgüte ait olduğu ifade edilen bir özel okulda ücretli öğretmenlik yaptım. Ancak 17-25 Aralık sürecinden sonra bu örgütle tüm bağlantımı kestim." dedi.

Örgüte ait özel okulda öğretmenlik yaptığı yaklaşık 2 yıl süresince maaşının Bank Asya'ya yatırıldığını anlatan Uysal, "Okuldan ayrıldıktan sonra bu hesabımı kapattırdım. 17-25 Aralık döneminde bu öğütün terör örgütü olarak lanse edilmesiyle birlikte okuldan ayrıldım. Başka bir devlet okulunda ücretli öğretmenlik yapmaya başladım. Telefonumda 'bylock' olduğu iddialarını da kabul etmiyorum. Çünkü örgütten hiç kimseyle bağlantılı olmadım. Hiçbir derneğe de üyeliğimi yok. Yalnızca Eğitim Bir-Sen üyesiyim." şeklinde konuştu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının "FETÖ'ye ait özel okulda çalışırken 'himmet' adı altında para verdin mi?" sorusuna ise Uysal, "Örgüte hiç 'himmet' vermedim. Zaten düşük bir ücretle öğretmenlik yaptığım için 'himmet' talebi olmadı. Örgüt içinde herhangi bir kod adım yoktu. Örgüte yakın herhangi bir isimle de bağlantım olmadı." diye konuştu.

Evli ve bir çocuk babası olduğunu da sözlerine ekleyen Uysal, eşi ile FETÖ'nün evlendirme yöntemlerinden biri olan "katalog evliliği" mi yapıldığının sorulması üzerine de "Eşim Kilis’li. Ben Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okurken eşimin okulu da bizim okulumuza çok yakındı. Tanıştık ve evlendik. Örgüte ait bir evlendirme yöntemiyle evlendirilmedim." yanıtını verdi.

Bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.