Özel Haber: Kasım Şahin

Bolu'da aylardır sürdürülen FETÖ / PDY kapsamında en çarpıcı ve şok edici olay ortaya çıktı. Aylardır hakkında arama ve yakalama emri bulunan ayrıca Bolu'da 3 FETÖ öğrenci yurdunda müdürlük yaptığı tespit edilen Remzi D.'nin özellikle Bolulu esnaflardan himmet adı altında para topladığı ve bu paraları FETÖ terör örgütü için kendi adına milyonlarca değerinde gayrimenkule yatırdığı iddia edildi.

Aylardır hakkında yakalama ve tutuklama kararı bulunan 30 yaşında ki himmetçi Remzi D.'nin kısa süre de nasıl gayrimenkul zengini olduğu ve çeşitli bankalarda ne kadar hesabı olduğu ise Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından inceleme altına alındığı öğrenildi.

DİJİTAL METARYELLER BULUNDU

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'un Pendik ilçesinde gözaltına alınan Remzi D.'nin Bolu ile yakalandığı ilçede ki evinde çok sayıda dijital metaryeller bulunduğu ortaya çıkarken şahsın cep telefonundan "Bylock" sistemini kullandığı da ortaya çıktı.

HİMMET ALTINDA PARA TOPLUYORDU

KOM Şubesi tarafından büyük bir başarı ile gözaltına alınan Remzi D.'nin esnaflar arasında ağabey olarak bilindiği, himmet adı altında çok sayıda esnaftan para toplayarak bu paraları gayrimenkule yatırıp Fetullah Gülen'e Bolu'da ekonomik anlamda gelir getirmeye çalıştığı en büyük iddialar arasında yer aldı.