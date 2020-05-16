Himmetoğlu yanıyor

Haber: N. Halid Altundal

Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren ilimiz Bolu’da, son 5 günün en sıcak bölgesi Göynük ilçesi Himmetoğlu köyü oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gün içinde ölçülen hava sıcaklıkları Himmetoğlu’nda son günlerde hep zirvede.

Meteoroloji verilerine göre Himmetoğlu köyünde 06.00 ile 18.00 arasında saatleri arasında en yüksek sıcaklık 11 Mayıs Pazartesi günü 28.3, 12 Mayıs Salı günü 32.8, 13 Mayıs Çarşamba günü, 29.8, 14 Mayıs Perşembe günü 30.9 ve 15 Mayıs Cuma günü ise 34.9 derece olarak belirlendi. Ölçülen sıcaklıklara göre Göynük ilçesi Himmetoğlu köyü son 5 gündür ilimizin en sıcak yeri oldu.