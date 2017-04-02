Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Göynük İlçesi'ne yaptığı ziyarette, enerji santrali yatırımı nedeniyle daha sağlıklı koşullardaki başka bir bölgeye taşınacak Himmetoğlu Köyü'nün bir bölümünün yeni yerleşkesine gitti.

Ercoşkun, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, İl Genel Meclisi Üyeleri Mümtaz Altınbaş ve Mustafa Bayraktar ile parti teşkilat mensuplarıyla yeni yerleşke bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmayı yürüten ekiplerden bilgi alan Ercoşkun, Enerji Bakanlığı ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile yaptığı görüşmeler sonrasında, kadastro çalışmalarının hızla tamamlandığını, çalışmaların tamamlanmasıyla Himmetoğlu'na örnek bir yerleşim yeri oluşturulacağını söyledi.

Ercoşkun, açıklamaları sonrası, ziyarette kendisine eşlik eden Himmetoğlu sakinleriyle görüş alışverişinde bulundu ve taleplerini dinledi.