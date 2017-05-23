Geçtiğimiz yıl 1 milyar 227 milyon 845 bin TL olarak gerçekleşen cirosunun %60‘ını yerel zincirlerden elde eden marka, Bolca Hindi’yi de aynı güç ile destekleyerek hindi eti tüketimini ilk olarak yerelde artırmayı hedefliyor.

Haber: BMA

Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında yer alan piliç eti sektörü devi Erpiliç, satış hacmi 80 milyar TL’yi bulan organize gıda perakende sektöründe payı %40’lara ulaşan yerel marketlerde güçlü rol oynuyor. Türkiye geneli 64 bayi, 74 depo ve bayi tabanlı 1100 araçlık güçlü lojistik altyapısı ile hizmet veren marka, 10 ve üzeri şubesi olan 25.000 yerel zincirin %80’inde yer alıyor. Erpiliç, aynı lojistik gücü Bolca Hindi’ye de aktararak kişi başı hindi eti tüketimini Türkiye’nin her noktasında artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 14’lük büyüme gösteren yerel marketler, şu anda Türkiye’nin en büyük istihdam sağlayan üçüncü sektörü olarak öne çıkıyor.

Hindi eti pazarında 45 milyon yeni yatırım öngörülüyor

Ekonomik ve konjonktürel nedenlerle tüm sektörlerin kendi içinde tasarrufa yöneldiği dönemde ciddi bir satın alma gerçekleştiren Erpiliç, sektördeki payını ve gücünü arttırıyor. Üç yıllık süreçte yıllık hindi eti tüketimini kişi başı 0,7 gramdan 1 kg’ye çıkarmayı hedefleyen marka, zengin protein yapısı, düşük doymuş yağ oranı ile kırmızı ete alternatif görülen ve çok daha ucuz olan hindi eti pazarını büyütecek. İlk etapta damızlık üretimi, kesimhane modernizasyonu ve kapasite artışı için 45 milyon TL’lik yeni yatırım öngören Erpiliç, hindi etini lojistik gücü ve bayi yapılanması ile de destekleyerek kolay ulaşılır hale getirecek.

‘Hindi etini Türkiye’nin en ücra noktalarına kadar ulaştıracağız.’

Kanatlı eti sektöründeki yeni yatırımlarıyla yerel zincirlerdeki pazar paylarını ve gücünü artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Erpiliç Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Öztürk, “Yeni markamız Bolca Hindi olarak hedefimiz, mevcut Erpiliç markamızın yetişmiş insan kaynağı, yaygın bayi yapılanması ve güçlü lojistik alt yapısından yararlanarak sağlıklı hindi etini daha çok kişiye daha ekonomik yollarla ulaştırabilmektir. Hindi eti, son derece sağlıklı ve besleyici yapısına rağmen henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmemiş bir ürün. Erpiliç olarak piliç eti üretiminde elde ettiğimiz kanatlı et tecrübecimizi, yerel market zincirlerinin pazar gücüyle birleştirerek Bolca Hindi ürünleri için de aynı yaygın erişilebilirliği sağlamak istiyoruz. Erpiliç’in var olan bayi altyapısını Bolca’ya aktardığımızda markaya otomatik olarak %30 büyüme sağlamış oluyoruz. Bu ağı daha da genişleterek her iki markada da ciddi bir büyüme öngörüyoruz. Erpiliç olarak ana dağıtım hattındaki 91 adet frigofrik tır filomuz başta olmak üzere, ana depolarımız ve bayilerimizin soğutmalı lojistik gücü toplamda 1.100 aracın üzerine çıkmış bulunuyor. Bu lojistik gücümüzle Türkiye’nin en ücra noktalarına günlük taze piliç ulaştırdığımız gibi, hindi etinde de aynı lojistik altyapıyı kullanarak tüm Türkiye’ye günlük taze hindi etini ulaştıracağız. Tüketicimiz bundan böyle piliç etinde uygulamakta olduğumuz, kuru yolum, elle kesim ve helal gıda kriterlerine hindi etinde de sahip olmuş olacak” dedi.