Haber: Kasım ŞAHİN

Hırsızlar yılbaşı öncesi neyin para edeceğini iyi biliyor. Konularında uzman oldukları belirlenen hırsızlar Ali Osman Koca’nın kümesine girerek, yılbaşı öncesinde satmak üzere yetiştirdiği hindi, kaz ve tavukları bir çuval içersine koyarak ilginç bir hırsızlık olayına imza attılar.

Mengen ilçesi Demirciler Köyü Baraklar Mahallesinde kümes hayvancılığı yetiştiriciliği yapan Ali Osman Koca, hırsızların kurbanı oldu. Yılbaşı öncesi satmak üzere yetiştirdiği 10 hindi, 17 kaz ve 6 tavuğu çalınan Koca, şikayetçi olduğu belirlenirken, hırsızların kümese bir taksiyle geldikleri, olayı gören evin gelinin bağırması sonrası kümes hayvanlarını çalarak olay yerinden uzaklaştıkları öğrenildi. İlginç hırsızlık olayı ile ilgili Jandarma soruşturma başlatıldı.