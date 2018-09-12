Haber: Kasım ŞAHİN

Narkotikle Mücadele Şube Müdürlüğünün deneyimli ve başarılı ekipleri, bir başarıya daha imza attı. Bir ihbarı değerlendiren Narkotik ekipleri, Gerede ilçesine giderek, Y.B ile M.C. isimli şahısların işyeri, evleri ve bahçelerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda Y.B. ile M.C. isimli şahısların, bir bahçeye ektikleri 178 kök Hint keneviri ele geçirilirken, şahısların evlerinden de 117 gram toz esrar maddesi bulundu. Her iki şahısta, uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve uyuşturucu madde ekmek suçlarından Gerede Cumhuriyet Savcılıına sevk edildi.