Haber: Semih BAYKAL

Bir ayı geçkin süredir kayıp olan 68 yaşındaki İsmail Hırçın için yeniden çalışmalar başlatıldı. Yeniçağa ilçesine gelen (JAK) ve Ankara Jandarma Komandodan özel asayiş ve kurtarma tugay komutanlığına bağlı Jak timinden oluşan 10 kişilik balık adam ekibi iki gündür belediyeye ait arıtma tesisinde arama kurtarma çalışması yapılıyor.Arıtma tesisindeki arama çalışmalarında bir netice alamayan 10 kişilik özel ekip öğleden sonra Yeniçağa gölünde günlerce sürmesi beklenen çalışma başlatacak.