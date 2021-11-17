Hırsızlar av tüfeği ve tabanca çaldı

Haber: C. Kutay Aykan

Hırsızlık olayı sabaha karşı ortaya çıktı. İşyeri sahibi Ayşe T., dükkanının önüne geldiğinde kapının açık olduğunu görünce durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Bürosu ekipleri, işyeri kapısının açık olduğunu ve kapıp levye ile zorlanarak açıldığını ve hırsız veya hırsızların içeriye girdiklerini tespit etti.

Hira Av Malzemeleri satılan işyerinden hırsız veya hırsızların kuru sıkı tabanca ile av tüfeklerinin çalındığı tespit edilirken, polis çevredeki kameraları inceleme başladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.