Haber: Kasım ŞAHİN

Gerede ilçesinin adı son günlerde hırsızlık olaylarıyla çalkalanıyor. Kimliği henüz belirlenemeyen hırsız ve hırsızlar Gerede ilçesindeki evleri talan ederken, mesken sahipleri ise korku dolu geceleri yaşar oldular. Son bir ay içerisinde 20 evde hırsızlık olayı yaşanırken, 5’de araç çalınması ilçe halkını huzursuz etmeye başladı.

Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bolu Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri bu durum karşısında yeteriz mi kalıyor bilinmez ama ortada da büyük çaplı hırsızlık olayları da gün geçtikçe artış gösteriyor. Polis zafiyetinden yararlanan hırsızlar, vatandaşın maddi manevi canını yakarken, hiç suçlunun yakalanmaması ise kafalarda soru işareti yarattı.

İlçe halkı bir an önce kolluk kuvvetlerinin devreye girmesi gerektiğini savunarak; “Gerede ilçe emniyet müdürlüğü ve Bolu Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekiplerinin ilçemizde geniş çaplı bir çalışma yapmasını istiyoruz. Geceleri yataklarımızda hırsız gelecek diye uyku bile uyuyamaz olduk. Hatta bazı aileler gece nöbetine bile başladı. Derhal polis araştırma çalışması başlatsın. Huzurumuz kalmadı” diyerek tepkilerini gösterdiler.