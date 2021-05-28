Hırsızlar Göynük’te kol geziyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son yıllarda Göynük’ün köylerinde artan hırsızlık olayları köylüleri bezdirdi. Göynük ilçesi Bozcaarmut Köyünde ikamet eden, 59 yaşındaki hırsızlık mağduru Ruhi Yerlikaya da köyde yaşanan hırsızlık olaylarına isyan etti. Kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar tarafından Yerlikaya’ya ait 1 adet ağaç kesim motoru, 1 adet süt makinesi, 1 adet traktör ara kolu, 1 adet hava kompresörü ve 1 adet de ruhsatlı av tüfeği olmak üzere farklı günlerde toplamda 5 adet malzemesi çalındı. Köyden ilçe merkezine gittiği zamanlarda hırsızlık olaylarının yaşandığını dile getiren Ruhi Yerlikaya, “Bu hırsızlık şebekesi çok canımı yaktı. Ahırımdan odunluğuma, odunluğumdan dolabıma olmak üzere neyim varsa hepsini çaldılar. Olayların hepsinden sonra jandarma ekiplerini aradım haber verdim” dedi.

Öte yandan köyde daha önce de hırsızlık olaylarının olduğunu belirten Yerlikaya, “Geçen yıl Örencik köyünde Aziz Sertkaya’ya ait çiftlikte 1 tonluk jeneratör çalındı. Arıkçayırı Köyünden Naci isimli bir arkadaşımızın da yol kenarında lastiği patlayan motosikleti çalındı. Fakat bu olaylardan hiçbir netice alınamadı” ifadelerini kullandı.

Jandarma artan hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Kimliği belirlenemeyen hırsız yada hırsızlar her yerde aranıyor.