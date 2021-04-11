Hırsızlar hakkında karar

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Mudurnu ilçesinde, telefon ve internet hatlarının kablolarının kesildiği ihbarını alan Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, 5 köyün toplam 3 bin 100 metre uzunluğundaki telefon ve enerji nakil kablolarının direklerden kesilerek çalındığını tespit edildi. Olay nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler de mağdur olurken İlçe Jandarma ekipleri 6 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler Jandarma’daki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesine sevkedildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç, K.A. ve T.C. tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2021, 14:24