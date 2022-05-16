Hırsızlar itfaiye sesini duyunca kaçtı

Olay saat 16.30 sıralarında Reşat Aker Sokakta meydana geldi. Terk edilmiş metruk binanın bacasından siyah alevleri gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi arayarak yardım talebinde bulundular. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin cam kapısını kırarak içeri girdiler. Birinci kata çıkan itfaiyeciler şömine içerisine atılmış ve bakırları çıkartılmak üzere yakılmış olan kabloları söndürdüler. İtfaiyenin siren sesini ve camın kırılma sesini duyan hırsız veya hırsızlar evin arka bölümünde bulunan ve bahçeye çıkan pencereden atlayarak olay yerinden kaçtılar.

Olay yerine itfaiye ile birlikte gelen asayiş ekipleri evin içerisinde ve camdan kaçılan bölgede araştırma başlatarak delil tespit etme çalışmalarını sürdürdüler. Metruk binanın içerisinde şöminenin çevresinde çok sayıda yanmaya hazır kablolar ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.