HABER: Ceylan Beykoz

Özellikle yeni dikim yapılan çam ekim sahalarında, orman memurları sürekli nöbet tutuyor. Yılbaşı ağacı yapma bahanesiyle, 5 ile 10 yaş arasında dikilmiş çam fidanlarının kaçak kesilebileceği ihtimali üzerine, ekipler bölgede sürekli devriye atıyor. Ormanları her türlü tehditten korumak için çalışmalarını sürdüren ormancılar, ağaç kesmek yerine ağaç dikme çağrısında bulundu. Ağaçları keserken yakalanan kişileri 3 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası bekliyor. Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Kesgin, “Özellikle bugünlerde yılbaşı ağacı olarak bilinen çam ve köknar ağaç türlerinin korunması için çeşitli tedbirler aldık. Bu tedbirler arasında özellikle orman muhafaza memurları ile devriye ekipleri kurduk. Sürekli fidanların bulunduğu bölgelerde devriye atmaktadırlar. Bu usulsüz faydalanmaların önüne geçilmesi için çalışıyoruz. Yeni yıla fidan keserek değil fidan dikerek girelim. Dinimizde toplumsal hassasiyetlerimizde ağaç kesmeyi değil, tam tersi ağaç dikmeyi bize emreder” dedi.