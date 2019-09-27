Hırsızlığın böylesi

Haber: Erdal Tanrıerdi

Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi'ndeki bir restoranda üç gün boyunca keşif yapan kişi, akşam saatlerinde iş yerinin tuvaletinde saklanarak çalışanların gitmesini bekledi. Çalışanların gitmesinin ardından şüpheli, içeride bulunan yaklaşık 5 bin lirayı aldı. İş yerindeki kasayı götürmeye çalışan şüpheli, kasayı taşımakta zorlanınca aldığı paralarla kaçtı. Sabah işe gelen ve hırsızlık yapıldığını fark eden iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli E.G'yi Cumhuriyet Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilen zanlı F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurumuna konuldu.