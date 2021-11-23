Hırsızlık çetesinin evinden adeta cephanelik çıktı

Haber: C. Kutay Aykan

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 13-18 Kasım tarihleri arasında kent merkezinde aralarında av bayilerin de olduğu 6 işyeri ve 1 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği yerlerde incelemelerde bulunan ekipler, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olayının yaşandığı bölgelerde bulunan 93 kameradaki 300 dakikalık görüntüyü tek tek izleyerek şüphelilerin eşkâllerini belirledi. Şahısların yaşadıkları evleri takibe alan ekipler, 3 farklı adrese düzenledikleri operasyonda S.A. (20), H.Ö. (23), T.K. (19), Y.C. (19) ve G.Ö.’yü (20) gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.